Оклады школьных медиков планируют повысить на 50%

Министерство образования и науки Украины предлагает повысить должностные оклады медицинских работников учебных заведений на 50%. Из местных бюджетов в 2021 году на это потребуется 650 млн гривен.

Проект постановления Кабинета министров обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, с 1 января 2021 года должностной оклад медицинской сестры (6−9 тарифный разряд) — от 3872 гривен до 4619 гривен в месяц. В то же время должностной оклад врача в учебном заведении, в зависимости от тарифного разряда, — от 4859 гривен до 6061 гривен.

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«Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учебных заведениях приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учебные заведения теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий учащихся по их медицинскому обслуживанию, особенно в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Согласно обоснованию, изменения в оплате труда медицинских работников в учебных заведениях потребуют в 2021 году из бюджетов всех уровней дополнительные средства в размере 654,6 млн грн (в том числе из государственного бюджета 5,7 млн грн, из местных бюджетов — 648,9 млн гривен). Размер средств на 1 месяц по расчетам МОН составляет в среднем 54,6 млн грн (в том числе из государственного бюджета 0,5 млн грн, из местных бюджетов — 54,1 млн гривен).