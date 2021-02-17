В Украине разрешили менять имя, фамилию и отчество с 14 лет

Кабинет Министров поддержал постановление о внесении изменения в пункт 3 Порядка рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица.

Такое решение правительство приняло на своем заседании.

«Цель (постановления – ред.) – привести Порядок рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 11 июля 2007 года № 915, в соответствие с Законом от 3 ноября 2020 года № 942-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества», которым физическому лицу предоставлено право менять отчество на свое усмотрение», – говорится в пояснительной записке к документу.

В пояснительной записке уточняется, что до принятия этого Закона физическое лицо, которое достигло 14 лет, имело право изменить свое отчество в случае изменения его отцом своего собственного имени или исключения сведений о нем как отце ребенка из актовой записи о его рождении.

В то же время, как поясняют в Минюсте, абзацем 4 пункта 3 порядка предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторном изменении отчества по процедуре, установленной этим Порядком.

«Учитывая, что с принятием Закона, который вступил в силу с 1 января 2021 года, физическое лицо по достижении установленного законом возраста приобретает право менять по собственному усмотрению свое отчество, и заявление о смене отчества будет рассматриваться в соответствии с Порядком, проектом постановления предлагается внести изменение в пункт 3 Порядка, исключив его абзац четвертый», – говорится в сообщении.

Ожидается, что после принятия этого постановления со стороны граждан Украины, которые достигли 14 лет и проживают в нашей стране или постоянно проживают за рубежом, может произойти увеличение количества субъектов обращений, которые изъявят желание воспользоваться услугой по госрегистрации смены имени.

Также в Министерстве юстиции ожидают, что принятие этого постановления будет иметь краткосрочное влияние в виде увеличения нагрузки на работников, оказывающих админуслугу по госрегистрации смены имени.

Напомним, 3 ноября 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества».

Законом дополнена статья 295 Гражданского кодекса и статья 149 Семейного кодекса положениями, которые позволяют физическому лицу изменять не только свою фамилию и (или) имя (что уже предусмотрено действующим законодательством), но и отчество.

Согласно закону, изменять по своему усмотрению свою фамилию, имя и (или) отчество разрешается с 16 лет. С 14 лет разрешается изменить свою фамилию, имя и (или) отчество с согласия родителей или опекунов.

Этот закон вступил в силу 1 января 2021 года.