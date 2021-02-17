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Qualcomm представила эталонный дизайн лёгких AR-очков с подключением к смартфону

Qualcomm представила эталонный дизайн лёгких AR-очков с подключением к смартфону

Компания Qualcomm в первую очередь известна как производитель чипов, но сегодня она представила новый эталонный дизайн очков дополненной реальности. Устройства на его основе можно будет подключать к смартфону или компьютеру посредством разъёма USB-C. Система, получившая название XR1 Smart Viewer, будет лёгкой и компактной. Её дизайн приближён к обычным солнцезащитным очкам. Сообщается, что первое устройство на базе XR1 Smart Viewer будет выпущено уже в середине этого года.

XR1 Smart Viewer разработан как аксессуар для смартфона или компьютера, а не как самостоятельный продукт. Устройство использует два OLED-дисплея с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. В очках применяется массив камер и датчиков, что позволяет реализовать такие возможности, как отслеживание положения рук пользователя в пространстве, а также обнаружение плоскостей в окружающей среде. Благодаря этому устройство позволит пользователю, к примеру, вывести несколько виртуальных окон на стену, или разместить виртуальный объект на столе и взаимодействовать с ним при помощи жестов. Тем не менее, как и большинство очков дополненной реальности, XR1 Smart Viewer имеет достаточно узкий угол обзора в 45 градусов, что примерно соответствует показателю Microsoft HoloLens 2.


Фото: The Verge

Lenovo уже анонсировала продукт, основанный на эталонном дизайне XR1 Smart Viewer. Речь идёт об очках ThinkReality A3, которые были представлены на выставке CES 2021 в январе. Устройство выйдет на рынок в середине этого года, однако его цена пока неизвестна.

XR1 Smart Viewer отличается от представленных ранее платформ Snapdragon XR1 и XR2, представляющих собой полноценные наборы микросхем для очков виртуальной и дополненной реальности. Новое устройство полагается на компьютер или смартфон и не может функционировать самостоятельно. Именно благодаря такому компромиссу XR1 Smart Viewer приближается по габаритам к обыкновенным очкам.

Qualcomm последние пару лет активно продвигает технологии дополненной реальности. Компания уверена, что AR-гарнитуры могут стимулировать зарождающийся рынок 5G за счёт популяризации приложений смешанной реальности, нуждающихся в высокой пропускной способности сетей. Ранее Qualcomm сотрудничала с китайской компанией Neral, разрабатывающей AR-гарнитуры для потребительского рынка. Гарнитура Neral Light в конце прошлого года дебютировала в Южной Корее и Японии, а в этом году ожидается её выход на рынки США и Европы. Как и в случае с XR1 Smart Viewer, для работы устройства необходимо подключение к смартфону. Стоит отметить, что планы по запуску подобного устройства в этом году озвучивала и Facebook.

По материалам 3dnews.ru
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