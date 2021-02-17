Hyundai объявила глобальный отзыв электромобилей из-за опасных батарей

Hyundai Motor объявила о глобальном отзыве электромобилей для замены аккумуляторных батарей в связи с риском возгорания. Вместе с предыдущим отзывом затраты южнокорейской компании на устранение проблем составят около 1 трлн вон ($900 млн).
Всего заменят батареи в около 82 тыс. электромобилей Hyundai по всему миру. Большей частью это касается бестселлера компании — модели Kona EV, которой будет отозвано порядка 76 тыс. штук. Также отзыв затронет модели Ioniq EV и Elec City.
Компания в октябре прошлого года объявила о добровольном отзыве партии Kona EV в связи с несколькими возгораниями для переустановки программного обеспечения. Но в январе этого года произошло возгорание одного из электромобилей, который уже отзывали, и власти Южной Кореи начали расследование, чтобы выяснить, насколько эффективным было исправление дефектов.
Поставщик батарей LG Energy Solution, подразделение LG Chem, указал в заявлении, что причина возгораний кроется не в дефекте батарей, а в системе быстрой зарядки, используемой в электромобилях Hyundai.
По данным министерства транспорта Южной Кореи, около 15 случаев возгораний Kona EV-11 произошло в Южной Корее, два в Канаде и по одному в Финляндии и Австрии.
Hyundai отметила в заявлении, из общих затрат на отзыв в 1 трлн вон около 38,9 млрд вон приходится на первый отзыв электромобилей.
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