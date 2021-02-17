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Грузия открывается для украинцев с 1 марта: условия въезда

Грузия открывается для украинцев с 1 марта: условия въезда

С 1 марта граждане Украины смогут посетить Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что с 1 марта граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Беларуси смогут посещать Грузию, если они предоставят отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.

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На третий день пребывания в Грузии гражданам этих стран придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Как пояснил Гарибашвили, речь идет о пересечении границы Грузии воздушным путем.

Сухопутные границы для иностранцев, как и раньше, остаются закрытыми.

Ранее Грузия упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна.

С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

По материалам Европейская правда
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