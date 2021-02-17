0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Toyota строит прототип «умного города» у горы Фудзи

Toyota строит прототип «умного города» у горы Фудзи

Японская автомобилестроительная компания Toyota начала строительство прототипа «умного города» у подножья горы Фудзи в центральной Японии.

Об этом сообщает NHK.

Компания планирует разработать систему, которая объединит автомобили, инфраструктуру и жилища с помощью новейших систем связи.

Футуристический город, получивший название Woven City, будет возведен на участке площадью 700 тыс. кв м, где когда-то располагалось предприятие компании.

В городе будет три типа улиц: для полностью автономных автомобилей, для пешеходов и для людей, пользующихся индивидуальными средствами передвижения.

Первоначально в новом городе будет жить около 360 человек, в том числе разработчики и пожилые люди.

Ожидается, что этот город будет способствовать появлению полезных для общества инноваций. Данные о состоянии здоровья жителей, записанные с помощью датчиков, будут изучаться с помощью технологий искусственного интеллекта. Роботы будут помогать жителям в повседневной жизни.

Toyota, которая называет Woven City «живой лабораторией», не сообщает, как долго продлится работа по проекту.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.