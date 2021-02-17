Toyota строит прототип «умного города» у горы Фудзи

Японская автомобилестроительная компания Toyota начала строительство прототипа «умного города» у подножья горы Фудзи в центральной Японии.

Об этом сообщает NHK.

Компания планирует разработать систему, которая объединит автомобили, инфраструктуру и жилища с помощью новейших систем связи.

Футуристический город, получивший название Woven City, будет возведен на участке площадью 700 тыс. кв м, где когда-то располагалось предприятие компании.

В городе будет три типа улиц: для полностью автономных автомобилей, для пешеходов и для людей, пользующихся индивидуальными средствами передвижения.

Первоначально в новом городе будет жить около 360 человек, в том числе разработчики и пожилые люди.

Ожидается, что этот город будет способствовать появлению полезных для общества инноваций. Данные о состоянии здоровья жителей, записанные с помощью датчиков, будут изучаться с помощью технологий искусственного интеллекта. Роботы будут помогать жителям в повседневной жизни.

Toyota, которая называет Woven City «живой лабораторией», не сообщает, как долго продлится работа по проекту.