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Аудит Минэнерго выявил потерю 1,5 миллиарда

Аудит Минэнерго выявил потерю 1,5 миллиарда

Департамент внутреннего аудита Министерства энергетики выявил, что с мая 2017 года по декабрь 2020 года бюджет недополучил 1,5 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

«Департаментом внутреннего аудита Министерства энергетики Украины была проведена оценка состояния выполнения постановления от 21 февраля 2017 года „Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих“. Составлен отчет, которым дана негативная оценка деятельности Минэнерго по выполнению требований Постановления № 95 и выявлены нарушения, допущенные работниками Министерства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчетная сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 года по декабрь 2020 года включительно составляет 1550 млн гривень.

«При этом существует риск занижения прогнозных платежей в бюджет из-за наличия в перечнях объектов основных средств с нулевой остаточной стоимостью вследствие неприведения их балансовой стоимости, которая является основой для начисления платы за предоставленное в эксплуатацию принадлежащее государству имущество, к справедливой», — говорится в отчете.

Среди выявленных нарушений названо подписание с операторами газораспределительных систем договоров эксплуатации газораспределительных систем или их составляющих, которых не было в утвержденной постановлением № 95 редакции примерного договора.

«Из-за несоответствия заключенных сделок условиям примерного договора, утвержденного Постановлением № 95, операторами ГРС противоправно получена выгода в виде использования ими государственного имущества на безвозмездной основе, а также нанесен существенный вред государственным интересам, поскольку государственный бюджет за период с 1 мая 2017 года по настоящее время не получил средства от операторов ГРС за использование государственного имущества», — отмечается в отчете.

По материалам УКРИНФОРМ
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