Правительство намерено выполнить требование МВФ о возвращении активов обанкротившихся банков

Кабинет Министров образовал межведомственную рабочую группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков. Также утвержден должностной состав и положение о группе.

Постановление принято во время заседания правительства 24 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

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Согласно постановлению, группу возглавит премьер-министр Украины. Заместителем будет глава Национального банка (по согласию).

Также в группу войдут министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министр юстиции (заместитель руководителя), генеральный прокурор (по согласию), заместитель руководителя Офиса президента (по согласию), директор Национального антикоррупционного бюро (по согласию), директор – распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (по согласию).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, рабочая группа создается с целью обеспечения надлежащего выполнения положений п. 19.b Меморандума об экономической и финансовой политике по действующей программе Стенд-бай с Международным валютным фондом и с учетом обсуждений, которые проводятся с представителями МВФ в рамках текущей работы миссии МВФ в Украине.

Кроме того, создание рабочей группы вызвано необходимостью интенсифицировать работу по наработке комплекса мер по уменьшению расходов государства на обанкротившиеся банки, мер по улучшению возврата активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц.

Напомним, в Украине за последние годы обанкротилось большинство банков. По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам банков достигла 90,1 млрд гривен.

Миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.