В США создали два новых экспресс-теста для диагностики COVID-19

Исследователи Медицинской школы Университета Миннесоты разработали два новых экспресс-теста для диагностики COVID-19.
Один из них предназначен для выявления вариантов COVID-19, а другой — для дифференциации коронавируса с другими заболеваниями, у которых есть похожие симптомы.
Хотя многие люди надеются на вакцины от COVID-19, широкое распространение вакцин ожидается только через несколько месяцев. Пока этого не произошло, возможность быстро и точно диагностировать COVID-19 имеет решающее значение для минимизации человеческих жертв и дальнейшего распространения вируса.
В технологии обоих тестов используется передовая система CRISPR / Cas9. Первый тест — это экспресс-диагностический тест, который может различать варианты COVID-19. Этот тест может быть выполнен без специального опыта или оборудования. Он использует технологию, аналогичную домашнему тестированию на беременность, и дает результаты примерно через час.
Второй, более чувствительный тест позволяет исследователям одновременно анализировать один и тот же образец на COVID-19 (SARS-CoV-2), грипп A и B и респираторно-синцитиальный вирус путем измерения флуоресценции (свечения).
Эти вирусы проявляются схожими симптомами, поэтому возможность их обнаружения и дифференциации добавляет новый диагностический инструмент для замедления распространения COVID-19. Этот тест также занимает около часа и может быть легко масштабирован. Необходимое оборудование имеется в большинстве диагностических лабораторий и многих исследовательских лабораториях.
«Утверждение вакцины против SARS-CoV-2 очень многообещающе, но время между первыми дозами и иммунитетом населения может составлять месяцы, — сказал Марк Дж. Осборн, доктор философии, доцент педиатрии Медицинского университета Миннесоты. Эта платформа для тестирования может помочь преодолеть разрыв между иммунизацией и иммунитетом».
Чтобы предоставить доступ к своей новой технологии тестирования поставщикам медицинских услуг и населению, исследователи в настоящее время изучают способы расширения масштабов и лицензирования своих новых диагностических средств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bitcoin упал на $10 тысяч12 ч. назад - 3339 15
За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭ8 ч. назад - 272 9
Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — Степанов11 ч. назад - 299 6
Раскрыта новая схема мошенничества в мобильном банкингеВчера, 12:11 - 1869 6
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»14 ч. назад - 6550 4
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»14 ч. назад - 6550 4
Bitcoin упал на $10 тысяч12 ч. назад - 3339 15
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому6 ч. назад - 3293 1
Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВ6 ч. назад - 2611
Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)12 ч. назад - 2515
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаВчера, 12:57 - 675
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)Позавчера, 11:44 - 830 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 832 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 684 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 283