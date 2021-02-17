В США создали два новых экспресс-теста для диагностики COVID-19

Исследователи Медицинской школы Университета Миннесоты разработали два новых экспресс-теста для диагностики COVID-19.

Один из них предназначен для выявления вариантов COVID-19, а другой — для дифференциации коронавируса с другими заболеваниями, у которых есть похожие симптомы.

Хотя многие люди надеются на вакцины от COVID-19, широкое распространение вакцин ожидается только через несколько месяцев. Пока этого не произошло, возможность быстро и точно диагностировать COVID-19 имеет решающее значение для минимизации человеческих жертв и дальнейшего распространения вируса.

В технологии обоих тестов используется передовая система CRISPR / Cas9. Первый тест — это экспресс-диагностический тест, который может различать варианты COVID-19. Этот тест может быть выполнен без специального опыта или оборудования. Он использует технологию, аналогичную домашнему тестированию на беременность, и дает результаты примерно через час.

Второй, более чувствительный тест позволяет исследователям одновременно анализировать один и тот же образец на COVID-19 (SARS-CoV-2), грипп A и B и респираторно-синцитиальный вирус путем измерения флуоресценции (свечения).

Эти вирусы проявляются схожими симптомами, поэтому возможность их обнаружения и дифференциации добавляет новый диагностический инструмент для замедления распространения COVID-19. Этот тест также занимает около часа и может быть легко масштабирован. Необходимое оборудование имеется в большинстве диагностических лабораторий и многих исследовательских лабораториях.

«Утверждение вакцины против SARS-CoV-2 очень многообещающе, но время между первыми дозами и иммунитетом населения может составлять месяцы, — сказал Марк Дж. Осборн, доктор философии, доцент педиатрии Медицинского университета Миннесоты. Эта платформа для тестирования может помочь преодолеть разрыв между иммунизацией и иммунитетом».

Чтобы предоставить доступ к своей новой технологии тестирования поставщикам медицинских услуг и населению, исследователи в настоящее время изучают способы расширения масштабов и лицензирования своих новых диагностических средств.