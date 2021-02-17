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Lenovo выпустила TWS-наушники для компьютеров

Lenovo выпустила TWS-наушники для компьютеров

Компания Lenovo выпустила беспроводные наушники ThinkBook Pods Pro, ориентированные на пользователей ПК. Особенностью новинки, оптимизированной для работы с Microsoft Skype и Microsoft Teams, стала поддержка двух типов соединения с источником сигнала. При этом дизайн модели перекликается с представленным ранее лэптопом ThinkBook, получившим выдвижную панель для наушников.

TWS-гарнитура подключаются к ПК не только по Bluetooth, но и посредством входящего в комплект USB-приёмника. Настройка и управление наушниками выполняются с помощью фирменного приложения Lenovo Bud’dy. Благодаря сертификации Microsoft Skype и Teams можно принимать и отклонять вызовы во время конференц-связи касанием к корпусу устройства.


Фото: 4pda

Каждый наушник весит 3,57 грамма и оснащён двумя микрофонами с поддержкой функции шумоподавления ENC (Environmental Noise Cancellation). Комплектный кейс наушников выполнен в оригинальном форм-факторе со сдвижной крышкой. Полная зарядка ThinkBook Pods Pro выполняется всего за 30 минут, а и их автономность в режиме разговоров составляет всего два часа. С помощью футляра продлить работу наушников можно до 20 часов.


Фото: 4pda

Lenovo ThinkBook Pods Pro уже поступили в продажу в Китае, но вскоре будут доступны и на мировом рынке. Стоимость новинки составляет $155.

По материалам 4PDA
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