0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

США думают над созданием электронного доллара

США думают над созданием электронного доллара

ФРС США рассматривает возможность создания электронного доллара. При этом система ищет путь, который позволит создать валюту без негативных последствий для банковской системы.

Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во время своего выступления в банковском комитете сената.

«Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки… Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать», — отметил он.

Пауэлл подчеркнул, что ФРС планирует решать технические вопросы, которые связаны с этой проблемой, а также широко консультироваться с общественностью о том, целесообразно ли вообще вводить доллар в виде электронной валюты. По словам Пауэлла, доллар является мировой резервной валютой, поэтому США несут ответственность за то, чтобы сделать все верно. Он подчеркнул, что в этом вопросе не обязательно быть первыми, главное — не допустить ошибок.

Он отметил, что при создании электронного доллара необходимо избежать создания чего-то, что сможет дистабилизировать ситуацию или спровоцировать отток денег из банков.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.