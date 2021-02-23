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Обновление Telegram для Windows 10 предлагает новую функцию конфиденциальности

Обновление Telegram для Windows 10 предлагает новую функцию конфиденциальности

Telegram для Windows получил обновления, которые предлагают новые функции конфиденциальности, обеспечивая лучший контроль над вашими данными, пишет hitechnews.

Поскольку ваши данные являются цифровой валютой нашего времени, WhatsApp столкнулся с критикой после того, как объявил, что обмен данными будет включать индивидуальную рекламу через Facebook. Это привело к массовому оттоку пользователей с WhatsApp в другие приложения для обмена сообщениями, ориентированные на конфиденциальность, такие как Telegram и Signal.

В рамках последнего обновления Telegram представляет новую функцию, которая теперь позволяет удалять созданные вами группы и историю вызовов для всех сторон, не оставляя следов.

На мобильных устройствах вы также можете удалить секретную группу для обеих сторон. Поскольку серверы Telegram не хранят ваши удаленные чаты, историю вызовов или группы, данные полностью исчезнут после того, как вы нажмете кнопку удаления.

В прошлом году Telegram обновился с поддержкой групповых звонков, и теперь компания добавляет новую функцию, которая улучшит качество голосового чата. Это обновление представляет новую функцию, которая позволит вам регулировать громкость для отдельных участников голосового чата.

Находясь в активном голосовом чате, теперь вы можете щелкнуть верхнее меню и отрегулировать громкость отдельных участников. Администраторы могут менять уровни микрофона для всех.

И последнее, но не менее важное: теперь вы можете сообщать о фейковых группах или каналах, которые выдают себя за известных людей или организации. Для этого вам необходимо открыть их Профиль и нажать на кнопку «Отчет».

По материалам Finance.UA
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