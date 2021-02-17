За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭ

По оценкам экспертов Киевской школы экономики (KSE), реализация президентской программы «Большая стройка» увеличит ВВП Украины в ближайшие 5 лет на 2,2%.
Результаты исследования были обнародованы в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура».
Среди положительных долгосрочных эффектов «Большого строительства» эксперты назвали: увеличение публичного капитала транспортной отрасли, сектора почтово-курьерских услуг и туризма; сокращение времени на передвижение по дорогам и экономию топлива и расходов на ремонт; расширение возможностей бизнеса, перспективы для появления новых предприятий.
По прогнозам аналитиков KSE, увеличение спроса на материалы строительства и рабочую силу будет способствовать росту ВВП на 2,2%. Кроме того, это приведет к кумулятивному увеличению ВВП в последующие пять лет на 4,4%.
«Наше исследование показывает, что инвестировать в дороги в Украине сейчас — стратегически верное решение. Следует понимать, что во время кризиса ресурсы экономики есть в избытке. Развитие инфраструктуры позволяет на время оживить деловую активность, но наряду с этим краткосрочные эффекты дополняются сильными продолжительными эффектами увеличения производительности и интенсивности автосообщения. Существенные эффекты будут более ощутимы через 5−10 лет», — рассказал руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.
Напомним, объем дорожных работ в 2020 году стал рекордным с начала обретения независимости: обновлены более 4000 км дорог, из них более 3500 км дорог получили обновление верхних слоев и обустройство новой основы дорожного покрытия, или ее усиление.
По данным опросов Укравтодора, в 2020 году основные компании, задействованные в развитии дорожной инфраструктуры, ожидали почти двукратного увеличения потребности в работниках — с примерно 13 тыс. до 21 тыс. человек. Фактические данные свидетельствуют о дополнительных 30−50 тыс. человек.
Президент Владимир Зеленский во время всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» 22 февраля сообщил, что в Украине в 2021 году будет построено и восстановлено 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных дорог.
Национальный проект «Большая стройка» был инициирован Президентом Зеленским осенью 2019 года. Цель проекта — построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. С 1 марта 2020 г. в рамках проекта на более чем 300 объектах одновременно начались строительные работы. Кроме ремонта и строительства 4000 км дорог, в планах 2020 года были строительство и обновление более 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц.
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