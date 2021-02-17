ПУМБ поддерживает финансированием поставщиков государственных предприятий стратегического значения

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) будет предоставлять финансирование поставщикам новых государственных предприятий, которые с начала года присоединились к онлайн-платформе «Факторинг Хаб».

Теперь принять участие в публичных закупках и получить финансовую поддержку от ПУМБ на условиях отсрочки платежа через «Факторинг Хаб» смогут поставщики товаров и услуг, которые сотрудничают с такими крупными государственными компаниями стратегического значения как Международный аэропорт «Борисполь», а также рядом предприятий, входящих в концерн «Укроборонпром»: ДП КБ «Прогресс» им. О. Г. Ивченко, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова и ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» – «Машпроект».

С помощью факторинга компании МСБ могут не только эффективно избегать нехватки оборотных средств по достаточно низкой стоимости (не выше стоимости кредитования), но и в срок до 3-дней (без финансового анализа и с минимальным пакетом документов) заручиться поддержкой банка в отношениях с госзаказчиком и быстрее получать оплату по контракту, который передан на факторинг.

«Главная ценность для компаний, которые сотрудничают на условиях отсрочки платежа с крупными заказчиками, – безрегрессный факторинг, который предлагает ПУМБ. Его уникальность в том, что обязательства вернуть банку деньги полагаются исключительно на покупателя-заказчика, а поставщик никаким образом не отвечает за полноту и своевременность оплат дебитором» – отмечает начальник отдела факторинга ПУМБ Людмила Бельдинская.

К платформе «Факторинг Хаб» ПУМБ первым среди банков присоединился в июле 2020 года, а первой государственной компанией-дебитором стал всеукраинский почтовый оператор Укрпочта. С момента действия платформы банк согласовал заявки на финансирование на общую сумму более 60 млн грн.

По словам Людмилы Бельдинской, спрос среди компаний на участие в государственных закупках растет, поэтому сейчас вместе с партнерами банк активно работает над расширением перечня дебиторов в проекте.