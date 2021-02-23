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Как изменился рынок новостроек Киева (январь 2021 года)

Как изменился рынок новостроек Киева (январь 2021 года)

Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева в январе 2021 года составила 31 603 грн./кв.м. По сравнению с декабрем 2020 года, средняя стоимость выросла на 1,2%, при показателе уровня погрешности ± 2,8%.

Цены на квартиры в новостройках Киева с января 2020 года (средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева) выросли на 13,2%.

Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 0,7% и составила 27 000 грн., за год на 12,4%.

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Снижение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Дарницком — на 0,4%, Святошинском — на 0,5% и Деснянском — на 1,9%. В других районах рост составил от 0,6% в Шевченковском до 2,9% в Соломенском.

По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:

эконом-класс — рост на 0,03% до 22 917 грн./кв.м;

комфорт-класс — рост на 1,4% до 27 048 грн./кв.м;

бизнес-класс — рост на 1,5% до 44 292 грн./кв.м;

премиум-класс — снижение на 0,7% до 70 420 грн./кв.м.

В 20% квартир высшего ценового сегмента средняя цена предложения составила 54 118 рн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента — 19 865 рн./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройках Киева составил 2,7.

В январе к продаже предлагались квартиры в 216 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. Среди них — как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса — 48%, и бизнес-класса — 24%. Доля новостроек эконом-класса — 19% и премиум-класса — 9% от общего количества.

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По материалам Finance.UA
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