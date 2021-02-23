С 1 марта 2021 года налоговая накладная заполняется по новой форме

С 1 марта 2021 года налоговая накладная и расчет корректировки количественных и стоимостных показателей заполняется по новой форме.
Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.
Налоговая накладная и РК дополнены новым реквизитом «код», в котором указывается признак источника налогового номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер лица:
1 — Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
2 — Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов (ГРФЛ);
3 — регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается контролирующим органом (для налогоплательщиков, которые не включены в ЕГРПОУ;
4 — серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
При этом строка «код» в НН или РК заполняется только в случае заполнения строки «Налоговый номер налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта» НН или РК.
Учитывая указанные изменения, с
В случае, если, начиная с
Кроме этого изменениями предусмотрено, что начиная с
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