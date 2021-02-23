С 1 марта 2021 года налоговая накладная заполняется по новой форме

С 1 марта 2021 года налоговая накладная и расчет корректировки количественных и стоимостных показателей заполняется по новой форме.

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

Налоговая накладная и РК дополнены новым реквизитом «код», в котором указывается признак источника налогового номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер лица:

1 — Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);

2 — Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов (ГРФЛ);

3 — регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается контролирующим органом (для налогоплательщиков, которые не включены в ЕГРПОУ;

4 — серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

При этом строка «код» в НН или РК заполняется только в случае заполнения строки «Налоговый номер налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта» НН ​​или РК.

Учитывая указанные изменения, с 01.03.2021 года в ЕРНН могут быть зарегистрированы только налоговые накладные и РК, составленные по новым формам. При этом, те налоговые накладные и РК, которые были составлены до 01.03.2021 года, не принимаются к регистрации в ЕРНН.

В случае, если, начиная с 01.03.2021 года, возникнут основания для составления расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной, составленной по форме, действующей до 01.03.2021 года, и зарегистрированной в ЕРНН до указанной даты, то такой расчет корректировки необходимо составить по новой форме (в редакции Приказа № 734). В то же время в строке «код» такой РК должен быть проставлен код признака «1», «2», «3», или «4» в зависимости от признака источника налогового номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер лица (поставщика/получателя).

Кроме этого изменениями предусмотрено, что начиная с 01.03.2021 года количество наименований поставленных товаров/услуг, которые могут быть указаны в одной налоговой накладной, не должно превышать 99 999 позиций.

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