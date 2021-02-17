Минфин привлек на внутреннем рынке еще 10,5 миллиарда

Министерство финансов 23 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 10,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Читайте также: Иностранцы скупают гособлигации Украины, увеличив долю до 10%

Отмечается, что по результатам размещений облигаций внутреннего государственного займа 23 февраля 2021 года в государственный бюджет привлечено 10 535 325 650,22 грн.

Напомним, Министерство финансов 16 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 9,49 млрд грн.