Минфин привлек на внутреннем рынке еще 10,5 миллиарда

Министерство финансов 23 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 10,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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Отмечается, что по результатам размещений облигаций внутреннего государственного займа 23 февраля 2021 года в государственный бюджет привлечено 10 535 325 650,22 грн.
Напомним, Министерство финансов 16 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 9,49 млрд грн.
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