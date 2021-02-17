Зеленский одобрил новую процедуру избрания руководителей вузов

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей высших учебных заведений в Украине. Документ вводит выборы в два тура.
Об этом сообщил Офис президента.
Согласно принятому закону, если в выборах приняли участие двое или более кандидатов, и ни один из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, то на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.
Участвовать во втором туре выборов будут 2 кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.
Избранным руководителем вуза будет считаться кандидат, набравший более 50% голосов, а в случае проведения второго тура – более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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