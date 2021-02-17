На Киевщине накрыли банду хакеров, которые взламывали аккаунты чиновников

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность хакерской группировки, которая по заказу из РФ взламывала мессенджеры, учетные записи в соцсетях и электронные почтовые ящики должностных лиц региона.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали учетные записи мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевщины. Среди пострадавших — председатель одного из районных судов области.

Стоимость «услуг» составляла до 3 тысяч долларов, в зависимости от сложности и объемов работы.

По информации спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в Россию. Его основной клиентурой были граждане РФ и отечественные «частные детективы». Сейчас проверяется возможная связь мужчины со спецслужбами страны-агрессора.

Для анонимности оплаты услуг злоумышленник принимал «расчеты» в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

Во время проведения обысков по местам размещения серверов в арендованном офисе и дома у организатора в Фастовском районе Киевской области правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, используемые для получения несанкционированного доступа.

Открыто уголовное производство по статьям «Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации» и «Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».

Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрениях.