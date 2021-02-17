За неделю одна камера зафиксировала 1350 нарушений правил проезда по полосе общественного транспорта

За первую неделю работы камера с фиксацией нарушений проезда по полосе общественного транспорта зафиксировала 1350 нарушителей. В МВД отмечают снижение количества штрафов.

Патрульная полиция подвела итоги первой недели работы нового функционала камеры автоматической фиксации, расположенной в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36. Неделю назад дополнительно к превышению скорости эта камера начала фиксировать еще нарушения проезда по полосе общественного транспорта.

Первая неделя принесла автовладельцам 1354 штрафа. Таким образом, в среднем за день система выписывала около 200 постановлений (если быть точными, то 193 штрафа), хотя в первый день их было вдвое больше (385 штрафов).

Аналогичная камера заработала в столице еще в прошлом году, но в тестовом режиме — то есть штрафы водителям не выписывали. На тот момент камера фиксировала более 1000 таких нарушений за день. В течение текущего года на дорогах Украины будет установлено еще 220 камер фиксации нарушений ПДД.