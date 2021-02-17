Основатель WeWork согласился на $500 млн от SoftBank за свою долю в компании

Сооснователь и бывший гендиректор сети коворкингов WeWork Адам Нойманн близок к договоренности с японским инвестиционным холдингом SoftBank по оплате за долю предпринимателя в созданной им компании.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает The Wall Street Journal, на которую ссылается The Bell.
По данным издания, Нойманн согласился получить за свою долю $500 млн – это вдвое меньше, чем SoftBank планировал заплатить в 2019 году. При этом на сооснователя WeWork придется треть всех выплат японского холдинга ранним инвесторам и первым сотрудникам стартапа. В совокупности те получат $1,5 млрд, уточнили собеседники WSJ.
От первоначального плана SoftBank отказался на фоне пандемии в 2020 году. После этого Нойманн и другие акционеры компании подали на японский холдинг в суд, а тот в ответ отказался от «консультационных» выплат бывшему CEO объемом $185 млн. Рассмотрение иска Нойманна и команды должно было начаться весной 2021-го.
Softbank стал основным акционером WeWork в 2019 году, когда компания отказалась от проведения IPO после целой серии скандалов – от манипуляций с финансовой отчетностью до конфликта интересов у основателей.
Нойманн тогда же под давлением инвесторов был вынужден уйти с поста CEO. А оценка стартапа обвалилась с $47 млрд до $7 млрд (позже до $2,9 млрд).
С тех пор SoftBank вел переговоры о выкупе долей команды и ранних инвесторов WeWork. Если сторонам удастся достичь компромисса, процесс наконец-то будет завершен в ближайшие дни, уточняют источники WSJ.
Для SoftBank договоренность с Нойманном и другими ранними акционерами открывает путь к долгожданному выводу WeWork на биржу. Партнером по сделке может выступить компания BowX Acquisition Group. В рамках присоединения сеть коворкингов получит оценку в $10 млрд, следует из данных WSJ.
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