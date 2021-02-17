ZTE продемонстрировала второе поколение подэкранной камеры и 3D-сканер

На выставке MWC 2021 в Шанхае компания ZTE провела собственную презентацию, где представила второе поколение своей технологии подэкранной камеры. В ходе мероприятия производитель показал рабочий прототип смартфона и рассказал о ключевых улучшениях.

Одним из ключевых улучшений стало увеличение плотности пикселей в области дисплея, где находится камера. Если в прошлогоднем ZTE Axon 20 5G этот показатель составлял 200 точек на дюйм, то во втором поколении значение было увеличено вдвое, до 400 ppi. Кроме того, частота обновления всей матрицы была увеличена с 90 до 120 Гц.



Фото: 4pda

Ещё одним анонсом от ZTE стала первая в мире технология структурированного света под экраном. На её основе может осуществляться точное сканирование лиц для безопасной разблокировки мобильных устройств. Кроме того, такой датчик может использоваться для 3D-моделирования и дополненной реальности.

О сроках появления обеих разработок в коммерческих устройствах ничего не сообщается.