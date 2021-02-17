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В Украине существует два типа прожиточного минимума - КШЭ

В Украине существует два типа прожиточного минимума - КШЭ

В Украине существует два типа прожиточного минимума: законодательно определенный и фактический.

Об этом напомнили в Киевской школе экономики во время онлайн-дискуссии «Прожиточный минимум в Украине: что с ним не так, и как это исправить».

В чем разница. Законодательно определенный ПМ устанавливается законом о госбюджете, а фактический ежемесячно рассчитывается Министерством социальной политики на базе наблюдений за динамикой уровня жизни граждан.

При этом в 2020 и 2021 годах фактический уровень ПМ, по данным КШЭ, почти вдвое превышает предусмотренный законом:

  • фактический ПМ в декабре 2020 — 4 116 грн (с учетом суммы обязательных платежей — 5 113 грн) в месяц для одного лица;
  • законодательный ПМ — 2 270 грн, то есть лишь 55% от фактического.

Почему Кабмин не может повысить ПМ до фактического уровня? Функционал П М не ограничивается применением только социального стандарта для уровня жизни населения. Прожиточный минимум — это показатель, к которому привязан расчет социальных и других выплат в бюджетном секторе. Всего таких примерно 150 выплат.

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Поэтому любое изменение ПМ означает значительное увеличение расходов бюджета. Правительство не может финансово обеспечить прожиточный минимум на его фактическом уровне, а потому хронически занижает ПМ, определенный в Законе о госбюджете.

А что с ПМ в международной практике? Если доход домохозяйства меньше этого минимума, оно имеет право на социальную помощь (США, Великобритания, Австралия, Словакия, Польша, Венгрия). Большинство стран, опыт которых был проанализирован, не имеют законодательно установленного прожиточного минимума. Вместо него функцию обеспечения минимально приемлемого уровня доходов граждан выполняет минимальная заработная плата – она должна удовлетворять минимальные потребности человека и давать возможность поддерживать достойный уровень жизни.

А вот в странах Центрально-Восточной Европы (Польша, Эстония, Словакия) прожиточный минимум существует, но не имеет такого функционала, как в Украине.

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По материалам Finance.UA
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