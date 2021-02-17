Стоимость индийской вакцины от коронавируса не станут разглашать

Власти Украины не будут разглашать стоимость закупленной в Индии вакцины от коронавируса CoviShield.

Как заявила на брифинге глава компании Crown Agents Татьяна Коротченко, был подписан договор о неразглашении с поставщиком.

«Мы сделали все возможное, чтобы Украина получила лучшую цену», — заверила она.

Коротченко отметила, что стоимость вакцины отвечает задекларированной разработчиком цене.

Crown Agents — компания, которой Министерство здравоохранения Украины поручило закупать вакцины вместо госкомпании «Медицинские закупки».