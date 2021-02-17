Стоимость индийской вакцины от коронавируса не станут разглашать

Власти Украины не будут разглашать стоимость закупленной в Индии вакцины от коронавируса CoviShield.
Как заявила на брифинге глава компании Crown Agents Татьяна Коротченко, был подписан договор о неразглашении с поставщиком.
«Мы сделали все возможное, чтобы Украина получила лучшую цену», — заверила она.
Коротченко отметила, что стоимость вакцины отвечает задекларированной разработчиком цене.
Crown Agents — компания, которой Министерство здравоохранения Украины поручило закупать вакцины вместо госкомпании «Медицинские закупки».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жилье для переселенцев будут строить с солнечными панелями с участием "Нафтогаза"9 ч. назад - 637 9
Зеленский объяснил, почему деньги из «коронавирусного» фонда потратили на дорогиВчера, 19:00 - 1308 8
«Газпром» резко сократил транзит газа через Украину15 ч. назад - 1281 7
Летом планируют изменить абонплату за стационарный телефонВчера, 17:00 - 2196 7
В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca8 ч. назад - 344 6
За какие машины украинцы должны заплатить «налог на роскошь» в 2021 году11 ч. назад - 2614 1
Украинцы переходят на электронные деньги, — НБУ9 ч. назад - 1701
Киев наложил санкции на программное обеспечение двух российских IT-компанийВчера, 20:22 - 1496 2
Большую часть валюты украинцы выводят на собственные счета8 ч. назад - 1366
Кто не получит компенсацию к пенсии в 400 грн6 ч. назад - 1346
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света6 ч. назад - 197
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)Вчера, 11:44 - 593 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирусПозавчера, 12:10 - 636 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 591 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 251