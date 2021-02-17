Вернули адаптивный карантин: какие изменения ждут украинцев с 24 февраля

С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину с разделением на четыре уровня эпидемической опасности — «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный» — в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждом регионе. В то же время отныне разделение на зоны будет действовать на территории Украины в целом или на уровне областей — по районам зонирования не будет. Общий срок действия карантинных ограничений продлен до 30 апреля 2021 года.
С 24 февраля вся территория Украины будет отнесена к «желтой» зоне с карантинными ограничениями, которые сейчас действуют во всей стране.
“Зеленый" уровень
«Зеленый» уровень позволяет пересмотр в сторону смягчения карантинных ограничений. Он устанавливается на всей территории Украины, если:
“Желтый" уровень
По словам главы Минздрава, базовой для всей страны станет «желтая» карантинная зона. Это те ограничения, которые действуют сейчас после жестких зимних карантинных ограничений, и они будут действовать, пока тот или иной регион не достигнет «зеленого» или «красного» уровня.
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Разрешается проведение массовых мероприятий, если для 1 человека есть 4 квадратных метра (раньше было 5) или с наполненностью зала до 50%. Кроме того, будут разрешаться посещения учебных заведений группами более 20 человек, во время проведения матчей командных игровых видов спорта на трибунах могут присутствовать болельщики, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест. Кабмин также продлил до 24:00 работу ресторанов, кафе, баров и столовых (раньше было до 23:00).
“Оранжевый" уровень
Этот уровень не предусматривает введения дополнительных карантинных ограничений. Однако если в какой-то из зон ухудшится эпидемиологическая ситуация, то местные власти должны принять необходимые меры с целью недопущения ухудшения заболеваемости. В частности, если один из показателей «желтой» зоны будет превышен, то регион перейдет к «оранжевому» уровню.
Показатели по переходу на «оранжевый» и «красный» уровни:
“Красный" уровень
Самые строгие ограничения будут действовать в «красной» эпидемиологической зоне. Этот уровень на территории области вводится, если превышены хотя бы 2 показателя. Жесткие ограничения должны быть введены в течение 48 часов после того, как введен «красный» уровень.
«Будет запрещена деятельность ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное, заведений общественного питания. Не будут работать учебные заведения, кроме детских садов и начальных классов. Будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры. Будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины», — сообщил министр.
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