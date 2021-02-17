В «красную» зону карантина попали две области

В “оранжевую” зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Ивано-Франковской области действуют такие ограничения:

Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.

Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу.

Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.

Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Черновицкая область, в свою очередь, закрыла школы и сократила время работы ресторанов до 20:00.