В «красную» зону карантина попали две области

В “оранжевую” зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В Ивано-Франковской области действуют такие ограничения:
Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.
Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу.
Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Черновицкая область, в свою очередь, закрыла школы и сократила время работы ресторанов до 20:00.
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