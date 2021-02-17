Сколько долгов у крупнейших городов Украины (инфографика)

Министерство финансов пересмотрело в сторону повышения прогноз выплат по государственному долгу Украины в первом квартале 2021 года (январь-март), увеличив его на 7,25 млрд грн — до 146,1 млрд грн.

А какие долги имеют крупные украинские города, рассказывает портал «Слово и дело».

Киев. По состоянию на декабрь 2020 года украинская столица имела предельный объем долга в сумме 5,2 млрд грн. К декабрю 2021 года долг вырастет на 1,7 млрд грн. Соответственно, предельный объем гарантированного городом долга с 10,4 млрд грн к концу 2021 вырастет до 11,8 млрд грн.

Львов. Считается, что это самый большой должник среди крупных украинских городов. По состоянию на декабрь 2020 года предельный объем местного долга Львова составлял 1,6 млрд грн, к декабрю 2021 года он может вырасти на 1,2 млрд грн, а предельный объем — с 2,9 млрд грн до 3,9 млрд грн.

Одесса. Жемчужина моря на конец декабря 2020 года была должна 1,9 млрд грн, а к декабрю 2021 года предполагается, что долг останется на том же уровне.

Харьков. На конец 2020 года долги Харькова составили 0,5 млрд грн, в то время как на декабрь 2021 года ожидается, что предельный местный долг составит 2 млрд грн.

Днепр. В прошлом году финансовая столица Украины имела долг в сумме 0,5 млрд грн, а в 2021 году планируется, что он составит 1,4 млрд грн.



Инфографика: «Слово и дело”

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