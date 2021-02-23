Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежках

В Украине за отопление приходится переплачивать в разы из-за того, что львиная доля ресурсов теряется по дороге от станции до жилых зданий. Если в отдаленных районах устанавливать индивидуальные котельные, это позволит существенно сократить суммы в платежках.

Об этом в комментарии рассказала эксперт по вопросам энергетики и ЖКХ Мария Яковлева. «На некоторых улицах в Киеве, где проходят теплотрассы, температура может быть на 10−11 градусов выше, чем в других частях города. Там всегда зеленая трава», — говорит Яковлева.

Чтобы исправить ситуацию, эксперт предлагает провести зонирование районов, разбив их на те, где центральное отопление является эффективным, и на те, где выгодней перейти на индивидуальное отопление.

В отдельных случаях переход на индивидуальное отопление может снизить цифры в платежках в пять раз. Примеры таких домов, говорит Яковлева, уже есть в Украине. Так, два ОСМД в Луцке (10-этажный дом) и Ривне (9-этажный), смогли воспользоваться программами Фонда энергоэффективности и провести комплексную термомодернизацию в своих домах — утеплили стены, заменили двери и окна в подъездах, установили счетчики, а также построили индивидуальные котельные с солнечными батареями и тепловыми насосами.