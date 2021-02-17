ГБР разоблачило группу налоговиков, укравших из бюджета 3 млн грн

Государственное бюро расследований разоблачило организованную группу из действующих и бывших сотрудников Государственной налоговой службы, которая незаконно вывела из госбюджета более 3 млн грн.

По данным ГБР, в ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица Главного управления ГФС в Киевской области в период 2015-2019 годов незаконно вернули налог с доходов физических лиц и единый социальный взнос физическим и юридическим лицам на более чем 3 млн грн.

22 февраля пяти членам организованной группы сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, и служебном подлоге.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Сейчас решается вопрос о избрании мер пресечения.



Фото: ГБР