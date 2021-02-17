Товарооборот розничной торговли увеличился почти на 5% — Госстат

За январь 2021 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 4,9% (в сопоставимых ценах) против января 2020 года, до 71,92 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в январе 2021 года был город Киев (16,38 млрд грн). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (7,27 млрд грн); второе — Киевская (6,65 млрд грн); третье — Одесская (5,47 млрд грн) области.

Наименьшие объемы розничного товарооборота за прошедший месяц продемонстрировали розничные предприятия Луганской (0,52 млрд грн), Черновицкой (0,70 млрд грн) и Тернопольской (0,84 млрд грн) областей.