Национальный банк присоединился к NGFS

Национальный банк приобрел членство в Сети для озеленения финансовой системы (Network For Greening The Financial System, NGFS).

По данным НБУ, это сообщество, которое объединяет центральные банки и надзорные органы разных стран мира, целью которого является обмен опытом и расширение исследований в направлении экологизации (озеленения) финансовой системы.

Сегодня проблемы сохранения экологии беспокоят всех современных финансовых регуляторов. Учитывая значительное влияние финансового рынка на все отрасли хозяйства, центробанки стремятся выступать лидерами во внедрении прогрессивных подходов и на своем уровне способствовать улучшению экологического состояния.

Именно поэтому Нацбанк определил для себя внедрение регуляторных практик, направленных на значительное уменьшение экологических и социальных рисков для экономической системы, одной из актуальных задач на нынешнем этапе.

Членство в NGFS даст возможность НБУ обмениваться опытом и исследованиями по направлению экологизации (озеленения) финансовой системы с регуляторами, которые уже достигли значительного прогресса в этом вопросе. Участие в заседаниях рабочих групп будет способствовать усилению внимания к проблемам озеленения финансовой системы как в рамках институции, так и со стороны других участников финансового рынка Украины.

«Мы считаем, что значительный общественный интерес к деятельности Национального банка – преимущество, которое мы должны использовать для продвижения идей сохранения экологии. Современность требует от нас бережного отношения к окружающей среде и комплексного подхода к внедрению принципов экологичности и социальной ответственности в финансовой системе. Чем более скоординированными будут действия международного сообщества центральных банков, тем быстрее эти вопросы будут внедряться в регуляторную практику как их неотъемлемые элементы», – отметил начальник управления евроинтеграции и международных программ НБУ Владимир Кучин.

Network For Greening The Financial System создана 12 декабря 2017 года как группа центробанков и органов надзора, которые на добровольной основе обмениваются опытом и лучшими практиками с целью формирования действенных систем управления климатическими и экологическими рисками. Сейчас организация насчитывает 87 членов и 13 наблюдателей.

Цель NGFS – аккумулирование усилий и привлечение общественного внимания к достижению целей Парижского соглашения, а также усиление роли финансовой системы в процессе управлении рисками и мобилизации капитала на «зеленые» инвестиции. С этой целью NGFS определяет лучшие практики в указанной сфере и способствует их продвижению, а также осуществляет активную исследовательскую работу по проблемам и перспективам развития «зеленой» экономики.

В составе NGFS работает пять рабочих групп – по микропруденционному регулированию и надзору, по влиянию климатических рисков на макрофинансовую стабильность, по наращиванию «зеленых» финансов, по сокращению информационного разрыва и исследований.