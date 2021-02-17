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Apple вернула себе лидерство по продажам смартфонов

Apple вернула себе лидерство по продажам смартфонов

Компания Apple впервые с 2016 года стала лидером по продажам смартфонов по итогам четвертого квартала 2020 года.

Об этом говорится в данных исследовательской компании Gartner.

По данным Gartner, в последнем квартале прошлого года Apple сумела продать почти 80 млн смартфонов. По итогам квартала доля Apple на рынке составила 20,8%. По сравнению с 2019 годом она выросла на 14,9%.

Как заявила в комментарии Financial Times аналитик Gartner по Apple Аннетт Циммерман, приростом продаж компания обязана выпуску смартфонов с 5G.

На втором месте по продажам оказался корейский Samsung – за последний квартал 2020 года компания смогла продать 62,1 млн устройств. Доля производителя на рынке составила 16,2%, сократившись на 11,8%.


Таблица: Gartner

Третье и четвертое место достались китайским производителям Xiaomi и Oppo, которые конкурируют с Samsung в средней ценовой категории. По итогам квартала Xiaomi сумела продать 43,4 млн устройств, увеличив долю на 33,9%. В то же время Oppo продал 34,37 млн устройств, увеличив долю на 12,9%.

Еще один китайский производитель Huawei откатился на пятое место, продав всего 34,3 млн устройств. На фоне американских санкций и проблем с поставками комплектующих компания потеряла 41% своей доли на рынке по сравнению с 2019 годом.

Как отмечает Financial Times, китайский производитель впервые за восемь лет вылетел из четверки лидеров. В 2013 году его опережали, помимо Apple и Samsung, такие производители как BlackBerry и Sony.

По материалам НВ
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