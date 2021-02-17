Дело ПриватБанка. Трое бывших должностных лиц уведомлены о подозрении в растрате 136 млн гривен

Прокуратура подготовила сообщение о подозрении трем бывшим должностным лицам ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Генеральным прокурором 22 февраля 2021 года согласовано сообщение о подозрении трем бывшим должностным лицам ПАО КБ «ПриватБанк» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

В частности, уведомлен о подозрении бывший первый заместитель председателя правления «ПриватБанка», который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где экс-сотрудник банка был задержан.

Бывшая Председатель правления банка и начальник департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица, уведомлена о подозрении способом, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое бывших должностных лица банка, осознавая, что ПАО КБ «ПриватБанк», с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признано неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», которым установлено, что сделки, совершаемые со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.

Для прикрытия растраты денежных средств «ПриватБанка» три бывших должностных лица решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное «задним числом», и решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения «о реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США» от 2013 года.

Таким образом, подозреваемые причинили ущерб в сумме 136 млн гривен.

Процессуальное руководство в уголовном производстве ведется Специализированной антикоррупционной прокуратурой, досудебное расследование — детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.