12 млрд потерь ежегодно: ГФС планирует прекратить продажу нелегального алкоголя через интернет

Государственная фискальная служба Украины активизирует работу по пресечению продажи нелегального алкоголя в интернете и приглашает к сотрудничеству официальных производителей спиртного и интернет-провайдеров.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник.
«Абсолютно согласен с Даниилом Гетманцевым насчет колоссальных убытков государства, связанных с существованием теневого рынка алкоголя. Впрочем, не меньше убытки несут и официальные производители ликеро-водочных изделий. Нечестная конкуренция, испорченная репутация и снижение прибыли — это далеко не все проблемы легального бизнеса, которые вызывает незаконная продажа ЛВИ. Именно поэтому сегодня ГФС Украины и я лично приглашаем представителей производителей и импортеров алкогольных напитков принять участие в совместном обсуждении путей решения указанной проблемы», — отметил он в заметке.
Кроме этого, Мельник предложил присоединиться к обсуждению представителей компаний, которые предоставляют услуги по доставке почтовых отправлений, провайдерам хостинга и регистраторам доменных имен.
Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что из-за действий нелегалов ежегодно бюджет теряет до 12 млрд грн, и призвал контролирующие органы решить этот вопрос.
Известно, что с начала года в Украине из обращения было изъято 165 тонн спирта и 71 тонну ликероводочных изделий, а также прекращена деятельность 11 незаконных производств спиртных напитков.
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