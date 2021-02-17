0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Мошенники продали несуществующих авто на 1 млн грн

Мошенники продали несуществующих авто на 1 млн грн

Столичные киберполицейские разоблачили злоумышленников в интернет-продаже несуществующих автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Фигуранты на платформе объявлений выставляли на продажу подержанные машины при условии предоплаты. Однако, получив деньги клиентов, злоумышленники не выполняли взятых на себя обязательств. Таким образом они присвоили более миллиона гривен.

Правонарушителей разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева совместно со следователями Соломенского управления местной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры № 9.

Установлено, что к противоправным действиям причастны двое жителей Сумской области. Мужчины на платформе объявлений «продавали» подержанные машины из Европы. Автомобили из-за границы стоили значительно дешевле их рыночной стоимости в Украине. Главным условием покупки была частичная предоплата.

После получения первого платежа злоумышленники уверяли покупателей, что якобы выехали за границу для перевозки автомобиля. Далее имитировали законность сделки, в частности отправляли покупателям заблаговременно созданные видео, а также предоставляли фейковые поручения. Убедив клиентов, требовали второй платеж, равный почти полной стоимости покупки. Затем злоумышленники «исчезали» и не выполняли взятых на себя обязательств.

Таким образом злоумышленники обманули 24-х граждан более чем на миллион гривен.

По месту жительства правонарушителей и в их автомобилях работники полиции провели обыски совместно с спецподразделением Сумской полиции и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают возможных сообщников правонарушителей.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей. Идет досудебное расследование.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.