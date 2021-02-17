Мошенники продали несуществующих авто на 1 млн грн

Столичные киберполицейские разоблачили злоумышленников в интернет-продаже несуществующих автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Фигуранты на платформе объявлений выставляли на продажу подержанные машины при условии предоплаты. Однако, получив деньги клиентов, злоумышленники не выполняли взятых на себя обязательств. Таким образом они присвоили более миллиона гривен.

Правонарушителей разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева совместно со следователями Соломенского управления местной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры № 9.

Установлено, что к противоправным действиям причастны двое жителей Сумской области. Мужчины на платформе объявлений «продавали» подержанные машины из Европы. Автомобили из-за границы стоили значительно дешевле их рыночной стоимости в Украине. Главным условием покупки была частичная предоплата.

После получения первого платежа злоумышленники уверяли покупателей, что якобы выехали за границу для перевозки автомобиля. Далее имитировали законность сделки, в частности отправляли покупателям заблаговременно созданные видео, а также предоставляли фейковые поручения. Убедив клиентов, требовали второй платеж, равный почти полной стоимости покупки. Затем злоумышленники «исчезали» и не выполняли взятых на себя обязательств.

Таким образом злоумышленники обманули 24-х граждан более чем на миллион гривен.

По месту жительства правонарушителей и в их автомобилях работники полиции провели обыски совместно с спецподразделением Сумской полиции и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают возможных сообщников правонарушителей.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей. Идет досудебное расследование.