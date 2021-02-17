Большую часть валюты украинцы выводят на собственные счета

После получения е-лимита украинцы чаще переводят средства на свой счет за рубежом.
«Согласно статистике Нацбанка, в структуре операций е-лимитов 66% занимает пополнение собственных счетов, еще 16% идет на фондовый рынок», — рассказал начальник управления организации продаж клиентам приоритетного сегмента Укрэксимбанка Даниил Меркулов.
Об этом он сообщил в ходе круглого стола «Как приумножить средства в 2021 году: возможности для инвестиций в Украине и за рубежом», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
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«У нас большинство операций — это перевод средств на свой счет или инвестиция в недвижимость», — сказала начальник управления юридических лиц департамента финансового мониторинга ПУМБ Татьяна Левандовская.
И украинский банк не знает, в какие именно инвестиционные инструменты украинцы затем направляют средства. «Когда люди выводят средства на счет брокера, то банк не знает, с какой целью. Уже потом в ходе разговора выясняется, что это спекулятивная операция на валюте, когда люди торгуют с „плечом“, или инструменты с фиксированной доходностью — облигации, или exchange trading — сертификаты фондов и акции», — рассказал директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП банка Антон Коваленко.
Украинцы не только инвестируют в рамках е-лимитов, но и расходуют средства за рубежом. «Из того, что идет в США, почти половина — это оплата за автомобили на аукционах, которые потом сюда транспортируют по морю. Иногда это расходы на содержание детей, в том числе на обучение», — сказал Даниил Меркулов.
Если речь идет об инвестировании за границу, то первые суммы более скромные. «Те, кто только начинает инвестировать, готов отдать до 10%. В деньгах это тестовые $ 10−20 тыс., затем увеличиваются до $ 50 тыс. Компании, которые занимаются управлением капиталом, говорят, что их клиенты инвестируют в ценные бумаги 50−60% всего капитала. Остальное они рекомендуют держать на депозите в случае, если рынки начнут проседать и возникнет потребность в деньгах, чтобы не случился margin call», — рассказал Даниил Меркулов.
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