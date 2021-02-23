Xiaomi также планирует выпустить собственный автомобиль, — СМИ

Компания Huawei в последнее время расширяет свое присутствие на автомобильном рынке, но теперь похоже, что Xiaomi также планирует занять нишу в автоиндустрии. Об этом пишет издание Gizmochina.
Согласно отчету iFengNews, несколько источников недавно заявили, что китайский технологический гигант планирует построить собственный автомобиль и рассматривает это как стратегическое решение. Но детали пока не известны.
Также согласно источникам, проектом будет руководить непосредственно основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.
Отмечается, что еще в 2013 году Лей Цзюнь дважды посетил США, чтобы встретиться с генеральным директором Tesla Илоном Маском.
В отчете также говорится, что диверсификация направления производства наступает по мере того, как рынок смартфонов сталкивается со стагнацией. Кроме того, растет популярность рынка интеллектуальных электромобилей. Так что не станет полной неожиданностью, если компания будет стремиться расширить свое присутствие на еще не освоенном для себя рынке.
В самой компании Xiaomi эти слухи пока никак не прокомментировали.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в Украине и в мире — рейтингВчера, 10:27 - 4574 12
Растаможка авто на еврономерах за тысячу евро: юрист рассказал о нюансах законопроектаВчера, 17:05 - 1082 4
80% работодателей готовы взять на работу кандидатов без высшего образованияВчера, 11:02 - 3070 3
Дубилет-старший и Яценко вышли из учредителей monobank после подозрения НАБУПозавчера, 17:30 - 1875 2
Тим Кук обещает совершенно новый iPhoneВчера, 04:53 - 1621 1
Худший сценарий позади: ВОЗ спрогнозировала, когда закончится пандемияВчера, 07:34 - 15978
Средняя зарплата в Украине и в мире — рейтингВчера, 10:27 - 4574 12
80% работодателей готовы взять на работу кандидатов без высшего образованияВчера, 11:02 - 3070 3
В Украине изменилась ситуация на рынке трудаВчера, 12:25 - 2060
Стало известно, где в мире больше всего долларовых миллионеровВчера, 15:10 - 1708
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19Позавчера, 15:10 - 377
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1383
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1302 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1297 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 831 3