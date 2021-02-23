Xiaomi также планирует выпустить собственный автомобиль, — СМИ

Компания Huawei в последнее время расширяет свое присутствие на автомобильном рынке, но теперь похоже, что Xiaomi также планирует занять нишу в автоиндустрии. Об этом пишет издание Gizmochina.

Согласно отчету iFengNews, несколько источников недавно заявили, что китайский технологический гигант планирует построить собственный автомобиль и рассматривает это как стратегическое решение. Но детали пока не известны.

Также согласно источникам, проектом будет руководить непосредственно основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.

Отмечается, что еще в 2013 году Лей Цзюнь дважды посетил США, чтобы встретиться с генеральным директором Tesla Илоном Маском.

В отчете также говорится, что диверсификация направления производства наступает по мере того, как рынок смартфонов сталкивается со стагнацией. Кроме того, растет популярность рынка интеллектуальных электромобилей. Так что не станет полной неожиданностью, если компания будет стремиться расширить свое присутствие на еще не освоенном для себя рынке.

В самой компании Xiaomi эти слухи пока никак не прокомментировали.