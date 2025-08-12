Citroën показал новый C5 Aircross — Finance.ua

Citroën показал новый C5 Aircross
Citroën представил обновленный C5 Aircross, ориентированный на тех, кто ищет просторный и доступный SUV с современными технологиями. Модель на платформе STLA Medium стала длиннее и шире, а объем багажника вырос до 651 литра — один из лучших в классе.
Салон получил вертикальный 13-дюймовый дисплей, цифровую приборную панель и расширенный пакет систем безопасности. Линейка двигателей включает гибриды, полностью электрическую версию с запасом хода до 680 км и подзаряжаемый гибрид, способный проехать на электротяге до 86 км.
Электромоторы работают от батарей на 73 или 97 кВтч, а 800-вольтовая система позволяет добавить 160 км пробега за 10 минут зарядки.
Цены гибридной версии стартуют от 29 700 евро, электрической — от 35 300 евро с учетом программы субсидий MOVES III.
