Новый смартфон Realme оказался самым мощным в мире

Флагманский смартфон Realme GT 5G, построенный на базе Snapdragon 888, будет представлен уже совсем скоро. Гаджет получится очень мощным и станет отличным решением для геймеров. Такой вывод можно сделать исходя из результатов модели в синтетике. В тесте производительности AnTuTu устройство набрало 770 тысяч баллов. Больше на данный момент нет ни у одного девайса.

Опубликовав такой скриншот, компания серьезно подогрела интерес к своему смартфону. Интересно, будет ли у него такая же производительность на релизе и если да, то как Realme удалось добиться того, что ее детище показывает результат лучше, чем у конкурентов на том же Snapdragon 888.

Ходят слухи, что устройство будет комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти нового типа LPDDR5 и 256 ГБ постоянной UFS 3.1. Что касается экрана, то он будет плоским и получит расширение 3200 на 1440 пикселей при диагонали 6.8 дюймов. Цена девайса пока не афишировалась, равно как и дата релиза.