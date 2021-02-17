SpaceX ускоряется — Starship SN10 может совершить полет уже на этой неделе

Команда инженеров SpaceX в Техасе уже выкатила на площадку для тестов следующий прототип межпланетного корабля Starship SN10 (десятый серийный испытательный аппарат) — по плану, сегодня пройдут предполетные огневые испытания и есть хорошие шансы на запуск уже на этой неделе. По крайней мере, на это рассчитывает глава SpaceX Илон Маск.
Накануне стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование в отношении SpaceX: поводом стали предыдущие летные испытания SN9 и SN8, которые разбились при отработке технологии вертикальной посадки. Больше никаких вопросов по части безопасности у регулятора к компании Илона Маска нет.
Что же касается Starship SN10, он должен повторить программу атмосферных испытаний, которую проходили SN9 и SN8. Новый прототип получил ряд усовершенствований, а вероятность его успешной посадки оценивается в 60%. То есть, шансы на успех вдвое выше, чем у SN9.
К слову, SN8 слетал на 12,5 км в начале декабря 2020-го, а SN9 подпрыгнул на 10 км только в начале этого месяца. И вот сейчас на низком старте уже стоит SN10. Тем временем SpaceX почти завершила сборку Starship SN15, в котором, как ранее рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений, и начала сборку второго прототипа бустера Super Heavy. Первый же должен совершить первый прыжок в самое ближайшее время. В общем, темпы развития проекта впечатляют.
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