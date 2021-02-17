В Минздраве рассказали, готовы ли ввести «ковид-паспорта» в Украине

Прежде чем принимать какие-то решения о введении «ковид-паспортов», Украина хочет посмотреть на реакцию в мире.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Там также напомнили позицию ВОЗ, которая считает «ковид-паспорта» дискриминацией в отношении иммунного статуса.

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В Минздраве пояснили: если в мире введут не специальный «ковид-паспорт», а просто справку о вакцинации от коронавируса, то Украина уже имеет механизм ее печати и выдачи.

«Сейчас, когда будут вакцинировать всех людей, в мобильной бригаде будет сидеть регистратор: человек, который будет вносить данные тех, кто провакцинировался, в медицинскую систему. После того как завершится второй раунд вакцинации (потому что у нас двукратное введение препарата), по просьбе человека ему распечатают свидетельство о вакцинации с печатью и дадут на руки. Если человеку свидетельство не нужно, он сможет обратиться за ним в любое время», — рассказывают в Минздраве.

Напомним, Украина потенциально рассматривает возможность введения международного свидетельства о вакцинации, которые могут выдавать после курса прививок от коронавируса. Но вероятное введение такого документа может привести к чрезмерному спросу в частных компаниях, чтобы сделать прививку вне очереди и поехать за границу.