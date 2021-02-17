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Киев наложил санкции на программное обеспечение двух российских IT-компаний

Киев наложил санкции на программное обеспечение двух российских IT-компаний

Украина посредством решения СНБО и указа президента от 19 февраля ввела санкции в отношении двух российских IT-компаний – Indusoft и Intelligent Security Systems (ISS). На три года в отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций и транзита ресурсов.

Санкции также предусматривают следующее:

  • аннулирование или приостановление лицензий;
  • прекращение предоставления телекомуслуг;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • применяются санкции и по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний.

Первая из указанных компаний специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности (расчет KPI), сообщает Интерфакс-Украина.

Клиентами украинской “дочки” Indusoft являются такие наши предприятия:

  • Кременчугский НПЗ (“Укртатнафта”);
  • “Укртранснафта”;
  • “Запорожсталь”;
  • КБ “Южное”;
  • “Киевводоканал” и несколько прочих.

Что же касается ISS, то она предоставляет услуги в области ПО для видеоаналитики и управления, обеспечивая централизованный контроль и контроль всей корпоративной сети безопасности. Компания специализируется на разработке систем видеонаблюдения и контроля для сетевого цифрового видео.

Головной офис компании находится в Вудбридже (США), а один из центров продаж в регионе Европа-Азия – в Украине (компания Intelligent Security Systems Ukraine). Среди партнеров глобальной Intelligent Security Systems – Intell, Axis Communications, Bosch, Panasonic, Huawei, Cisco и другие.

По материалам УБР
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