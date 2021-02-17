За какие машины украинцы должны заплатить «налог на роскошь» в 2021 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало список моделей автомобилей, за которые нужно платить налог украинцам в 2021 году.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Что за налог? Налог на роскошь – это неофициальное название некоторых видов налога на имущество. В Украине он относится к группе местных налогов. Это значит, что ставки по этому налогу устанавливают местные советы, если они не определены в НКУ, а уплата также идет на счета местных бюджетов.

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Ставка налога неизменна и составляет из расчета на календарный год 25 тыс. грн за каждый легковой автомобиль.

Посмотреть полный список моделей автомобилей, владельцы которых должны будут заплатить “налог на роскошь”, можно по ссылке.

Кто должен платить налог на роскошь? Транспортный налог взимают с владельцев легковых авто, с года выпуска которых прошло не более 5 лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, что в 2021 году достигает 2 250 000 грн. (6000 грн. х 375) (пп. 267.2.1 ПК).

Если не заплатить налог в течение 60 дней, сумма налога будет увеличиваться. При этом если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%.Также на автомобиль или другое имущество могут наложить арест.

Справка Finance.ua:

Кстати, в Министерстве финансов Украины предлагают изменить “налог на роскошь”. По данным ведомства, значительно снизилось количество авто, с которых уплачивается транспортный налог (по данным Минэкономики, в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом), что негативно повлияло на поступления в местные бюджеты, поскольку этот налог является местным. Какие именно изменения предлагают – читайте по ссылке.