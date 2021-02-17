В первые выходные марта украинцы будут отдыхать три дня

Длинные выходные, с 6 по 8 марта, будут из-за того, что женский праздник, который в Украине является официальным нерабочим днем, выпадает на понедельник.
Таким образом, всего в марте в будет 9 выходных дней – 6, 7 и 8 марта; 13 и 14 марта; 20 и 21 марта; 27 и 28 марта.
Переносить выходные из-за праздников в марте не будут. Об этом говорится в соответствующей статье «Кодекса законов» о труде Праздничные и нерабочие дни.
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