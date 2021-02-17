За стационарный телефон хотят поднять абонплату (тарифы)

С 1 июля 2021 года на общедоступные телекоммуникационные услуги планируют повысить тарифы.

Об этом говорится в проекте приказа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, который обнародовала Федерация профсоюзов.

Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон:

для населения планируют повысить на 17,2% – с 59,71 грн до 70 грн.

для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей — на 52,6% – с 65,55 грн до 100 грн.

При принятии решения, оно вступит в силу с 1 июля 2021-го.

Скриншот проекта решения НКРСИ

Справка Finance.ua:

«Укртелеком» повысил с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения. «Домашний базовый» с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф «Домашний безлимитный» повышен с 99 грн до 123 грн.

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