За стационарный телефон хотят поднять абонплату (тарифы)

С 1 июля 2021 года на общедоступные телекоммуникационные услуги планируют повысить тарифы.
Об этом говорится в проекте приказа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, который обнародовала Федерация профсоюзов.
Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон:
При принятии решения, оно вступит в силу с 1 июля 2021-го.
Скриншот проекта решения НКРСИ
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