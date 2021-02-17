Дело ПриватБанка: в «Борисполе» посадили самолет, проходит спецоперация

В международном аэропорту «Борисполь» совершил посадку самолет, который вылетел из Днепра. Правоохранители проводят спецоперацию, которая может быть связана с делом «ПриватБанка».
По словам собеседника, проходит секретная операция правоохранительных органов Украины, которая может быть связана с делом «ПриватБанка». Он также отметил, что люди, которые летели на этом борту, не выходят из самолета.
По данным источников, опрошенных РБК-Украина, на борту мог находиться бывший первый заместитель главы правления «ПриватБанка». В частности, до национализации банка такую должность занимали Олег Гороховский и Владимир Яценко.
Еще один собеседник издания подтвердил, что на борту находится бывший первый зампред правления банка Владимир Яценко.
Напомним, в декабре 2020 год генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие по делу «ПриватБанка» начало двигаться в «нужном русле». До этого в мае директор НАБУ Артем Сытник говорил, что по делу о национализации должны объявить первые подозрения.
Отметим, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что Национальный банк Украины будет защищать законность национализации «ПриватБанка». В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца банка Игоря Коломойского и признал национализацию незаконной.
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