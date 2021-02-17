Фонд госимущества продал 20 спиртзаводов на 1,3 млрд грн

Фонд государственного имущества провел 20 приватизационных онлайн-аукционов на 1,3 млрд грн в рамках демонополизации рынка производства спирта.

По данным Фонда, уже 9 победителей оплатили средства и получили в собственность спиртовые активы без каких-либо замечаний.

Указанные объекты, которые были приватизированы первыми, являются неработающими производствами спирта, все имущество которых находится под охраной ГП «Укрспирт».

Фонд госимущества раскрыл онлайн всю информацию о приватизационных активах и обеспечил равный доступ к информации об объектах приватизации по принципу «все знают все». Предоставлялась возможность и физического доступа к объекту. Таким образом каждый желающий имел возможность ознакомиться с данными об объекте и принять взвешенное решение об участии в аукционе.

При этом СП «Zernoff», которое победило в аукционе по продаже Мариловского спиртзавода и в течение двух месяцев должно было перечислить средства за приобретенный лот, этого так и не сделало.

Вместо этого представители компании обратились в суд по поводу якобы отсутствия отдельного оборудования и документации на Мариловском МПД.

С целью защиты интересов инвесторов 21 января «Укрспирт» провел осмотр территории и активов Мариловского спиртзавода, по результатам которого подтверждено наличие на МПД всех без исключения необоротных активов, в том числе тех, которые указываются отсутствующими и/или неидентифицированными, а также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации, соответствующим техническим документам.

В Фонде считают, что, учитывая вышесказанное, обращение Zernoff в суд может быть трактовано как попытка вернуть гарантийный взнос и не платить оставшиеся средства, о чем свидетельствует постоянное откладывание инвестором момента оплаты средств за актив.

Напомним, в прошлом году 12 ноября состоялся аукцион по продаже Мариловского спиртзавода за рекордные 120 млн грн.

Всего государство выставит на продажу 41 спиртзавод, которые входят в ГП «Укрспирт», и 37 заводов, которые входят в состав концерна «Укрспирт».