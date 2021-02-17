В Украине предлагают реформировать кредитные союзы

Реформирование небанковских финансовых рынков продолжается. Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №5125 о кредитных союзах.
«15.02.2021 был внесен Законопроект о финансовых услугах и финансовых компаниях реестр № 5065», — написал Гетманцев.
Документом предлагается обновить общие для всех рынков финансовых услуг правила деятельности и государственного регулирования и надзора.
Проблематика. Действующий Закон Украины «О кредитных союзах» был принят около 20 лет, его положения не учитывают последние тенденции развития мировой финансовой инфраструктуры, а заложенные подходы к регулированию требуют модернизации, унификации норм и создания однородной регуляторной среды.
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«Кредитные союзы играют важную роль в доступности финансовых услуг для людей особенно в отдаленных и сельских местностях», — отметил председатель Комитета.
Законопроектом предлагается:
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