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На Донбассе построят аэропорт

На Донбассе построят аэропорт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.

Такое заявление он сделал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

«В этом году в любом случае мы начнем проектирование нового аэропорта для Донецкой и Луганской областей», – сказал президент.

По словам Зеленского, специалисты уже ищут место в этих областях для строительства аэропорта.

Также президент сообщил, что за пару лет Украина построит новый аэропорт в Закарпатье.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.

Стратегия Министерства инфраструктуры предусматривает ежегодную модернизацию 5-6 аэропортов в зависимости от объемов финансирования.

По материалам РБК-Украина
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