На Донбассе построят аэропорт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.
Такое заявление он сделал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.
«В этом году в любом случае мы начнем проектирование нового аэропорта для Донецкой и Луганской областей», – сказал президент.
По словам Зеленского, специалисты уже ищут место в этих областях для строительства аэропорта.
Также президент сообщил, что за пару лет Украина построит новый аэропорт в Закарпатье.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.
Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.
Стратегия Министерства инфраструктуры предусматривает ежегодную модернизацию 5-6 аэропортов в зависимости от объемов финансирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы получат доступ к спутниковому интернету Starlink от Илона Маска19 ч. назад - 5081 29
30 лет слишком мало, чтобы догнать Польшу — глава Райффайзен Банк АвальВчера, 16:23 - 3186 8
Новый рекорд: курс Bitcoin продолжает расти9 ч. назад - 1439 7
Зеленский пообещал украинцам новые поезда: «поездка должна длиться 3-4 часа»9 ч. назад - 1176 5
В Украине распространяют фальшивые деньги, которые невозможно распознатьВчера, 20:23 - 8259 5
В Украине распространяют фальшивые деньги, которые невозможно распознатьВчера, 20:23 - 8259 5
Украинцы получат доступ к спутниковому интернету Starlink от Илона Маска19 ч. назад - 5081 29
Социологи выяснили, хотят ли украинцы продавать свои паиВчера, 21:48 - 4601 4
Сколько стоят квартиры на вторичке Киева (инфографика)7 ч. назад - 4074
Илон Маск объяснил, что такое деньги10 ч. назад - 2528
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)8 ч. назад - 293
Во Франции создали маску, убивающую коронавирусВчера, 12:10 - 446 2
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 517 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 224
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 637 1