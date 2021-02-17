Зеленский объяснил, почему деньги из «коронавирусного» фонда потратили на дороги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги из «коронавирусного» фонда в рамках Большого строительства тратили не только на строительство автотрасс, но и на прокладку дорог к приемным отделениям больниц.

«Большое строительство — это не только дороги. Это то, что люди видят — в регионах это школы, стадионы. За 10 месяцев мы построили сотни школ, стадионов, садиков. Большое строительство — это большая программа. Просто ограничить это инфраструктурным проектом „дороги“ неправильно. Часть этой программы — это наши приемные отделения, к которым строились дороги. Много чего сделано и для борьбы с ковидом», — заявил Зеленский в рамках форума «Україна 30. Інфраструктура».

По его словам, в «коронавирусный» фонд вошли деньги, которые удалось отсудить у «Газпрома».

«Есть документ: нам удалось забрать 3 млрд от „Газпрома“ это и были те дороги, которые мы построили. Это то, о чем мы мечтали. Было много разных программ. Мы договаривались с Кабмином, что это отдельные вещи. Все программы в Украине были ограничены, когда начался ковид. И договорились со всеми, все министерства и депутаты были против, все программы были ограничены. Мы не понимали, когда это закончится. Мы пообещали через три месяца открыть все программы, но мы не знали, что это было только началом», — отметил Зеленский.

Однако президент добавил, что в итоге власти решили открыть все государственные программы.

«Деньги, которые поступили от „Газпрома“, были даже не в бюджете, мы и это ограничили. Но потом начали понимать, что нужно открывать программы. И по чуть-чуть мы открыли все программы… Если бы мы остановили Большое строительство, мы потеряли бы еще 190 тыс. рабочих мест», — резюмировал Зеленский.

В конце октября глава «Укравтодора» Александр Кубраков пояснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги.